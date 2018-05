Der Starinvestor Warren Buffett ist als Zocker bekannt. Jetzt warnt er vor der Cyper-Währung Bitcoin, diese sei «Rattengift hoch zwei». (Archiv) © Keystone/AP/Nati Harnik

Anleger sollten von Bitcoin & Co. nach Meinung von Warren Buffett die Finger lassen. Der Starinvestor bezeichnete die älteste und wichtigste Cyber-Währung am Montag in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC als «Rattengift hoch zwei».