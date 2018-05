Warten auf Timo Meier

Timo Meier von den San Jose Sharks könnte schon bald im Trikot des Schweizer Nationalteams auflaufen. © Keystone/AP/Marcio Jose Sanchez

Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen die Slowakei steht bei der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Dänemark die Erholung im Zentrum. Zudem hoffen die Verantwortlichen auf die Zusage von Timo Meier.