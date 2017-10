Warum Kim Kardashian blond ist

Ja, Kim Kardashian wird zum dritten Mal Mutter. Und ja, sie hat sich die Haare wieder blond gefärbt. Laut Instagram ist aber dieses Mal nicht ein Kind (das übrigens von einer Leihmutter ausgetragen wird, weil es bei Kim bei der letzten Geburt Komplikationen gab), sondern ein «US-Rapper-Getue» schuld.

Kim schreibt, sie würde gar ihre Haare blond färben für diesen D… – nun ja ihr wisst schon. Dieses «Ich würde das für das»-Ding ist aber nicht ihre eigene Erfindung, sondern stammt von Rapper GameOva Reedy und nennt sich #ForTheDChallenge. Die Idee hat Kim Kardashian offenbar gefallen.

Die Fans und Follower von Kim Kardashian rasten derweilen komplett aus. «Kimberly, das ist wohl der lustigste Post, den du je verfasst hast», kommentierte ein Fan via Twitter. Andere finden, damit ist Kim zu weit gegangen. Und natürlich liessen die Gifs nicht lange auf sich warten. Von «Mir kommen die Tränen vor Lachen» bis zu einem «beschämten Kopfschütteln» ist alles dabei.

Zum Beispiel: Ich falle vom Sofa vor Lachen.

Oder auch: Hihihi, jetzt hab ich mich verschluckt.

Oder: Es ist lustig – aber nur kurz.

Bis zu: Kim, das ziehmt sich aber gar nicht.

