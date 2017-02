Entführter «Kampfschmuser» in St.Gallen befreit

Am Sonntag war es soweit: «Wir durften unsere Schmusebacke endlich wieder in die Arme schliessen», schreibt das Tierhöfli-Böhler auf Facebook. Der American Bully Mash ist zurück. Beim ersten Wiedersehen mit den Betreibern des Tierhöflis habe sich der «Kampfschmuser» «mit endlosem Schlabbern im Gesicht und überall bedankt».

Gefunden wurde Mash rund 90 Kilometer östlich des Tierheims. Die St.Galler Kantonspolizei hat mehrere Wohnungen durchsucht und ist dabei auf die ehemalige Halterin und das Tier gestossen. Die 22-jährige Portugiesin wurde festgenommen, Mash zurück in den Aargau geschickt. In der Zwischenzeit wurden die 22-Jährige und vier weitere am Einbruch und an der Hunde-Entführung beteiligte Personen wieder auf freien Fuss gesetzt. Sie werden sich wegen Einbruchdiebstahl verantworten müssen.



Neues Heim für Mash

Mash hat laut «Aargauer Zeitung» eine Getreideallergie und bekam während seiner Enführung falsches Futter. Deshalb habe er nun kahle Stellen im Fell. Wie «Tele M1» berichtet, habe das Tier auch zu wenig Auslauf gehabt.

«Zu seiner eigenen Sicherheit lebt Mash natürlich nicht mehr im Tierhöfli Böhler», schreibt das Tierheim auf Facebook. Für den American Bully sei bereits ein gutes Plätzchen gefunden worden.

Gestohlen wurde Mash in der Nacht auf Heilig Abend. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und öffneten den Zwinger des American Bullys.

Spezieller Einbruch

Die Kantonspolizei Aargau hatte von Beginn an die ehemalige Hunde-Besitzerin im Verdacht: «Weil einzig ein bestimmter Hund nach dem Einbruch fehlte, war davon auszugehen, dass dieses Tier im Fokus der Tat stand.» Mash wurde der 22-Jährigen weggenommen, weil der American Bully ein Listenhund ist und die Besitzerin keine Halterberechtigung hatte.

Versuche der Kapo Aargau, mit der Frau in Kontakt zu treten, schlugen fehl, gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagte Mediensprecher Bernhard Graser anfangs Januar: «Ihr derzeitiger Aufenhaltsort ist unbekannt. Aufgrund der heutigen Ausgangslage kommen wir nicht weiter mit den Ermittlungen.»

Und obwohl die Polizei bei den Ermittlungen nicht weiter kam, konnte «Tele M1» mit der Portugiesin sprechen. Die Frau sagte damals: «Die Polizei hat mich bis heute nicht kontaktiert. Würden sie mich wirklich verdächtigen und suchen, würden sie mich auch finden.»

