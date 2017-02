Die Schweizer Skirennfahrer konnten mit ihrer heutigen Leistung nicht zufrieden sein. An was das lag, darüber sind sie nicht einig. Beat Feuz fand, der Super-G mit seinen Bodenwelle liege ihm einfach nicht sonderlich, er war auch nie ein Favorit in dieser Disziplin.

Unsere FM1Today-Reporterin Linda Aeschlimann hat da aber einen ganz anderen Verdacht. Vielleicht haben die Schweizer einfach das Falsche zum «Z’Morgä» gegessen…

(lae/enf)