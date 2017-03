«Was macht eigentlich Tony Hawk?»

Klar, Tony Hawk ist auch heute noch ein Begriff. Mit seiner Videospiel-Serie feiert der ehemalig Profi-Skateboarder noch immer grosse Erfolge. Er tritt regelmässig in TV-Shows und an Seminaren auf. Dementsprechend reist er auch viel.

Wie Hawk nun auf Twitter schreibt, hatte er ein lustiges Erlebnis am Zoll. Als ein Zollbeamter den Namen «Hawk» auf der ID gelesen hat, meinte er: «Hawk, wie der Skateboarder Tony Hawk!» «Genau», sagte der Ex-Skateboarder darauf. Der Zollbeamte: «Cool, was macht er eigentlich heute so?» Hawk: «Das.»

TSA agent (checking my ID): "Hawk, like that skateboarder Tony Hawk!"

Me: exactly

Her: "Cool, I wonder what he's up to these days"

Me: this

— Tony Hawk (@tonyhawk) March 21, 2017