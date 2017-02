Boris Tschirky ist Gemeindepräsident von Gaiserwald und Präsident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten. Auch er gehört zu den 72 Gemeindepräsidenten, die ihren Lohn transparent gemacht haben.

Herr Tschirky, wir haben heute Morgen, Donnerstag, die Löhne der Gemeindepräsidenten veröffentlicht. Mehrfach tauchte dabei die Frage nach der Tätigkeit des Gemeindepräsidenten auf. Was tut ein Gemeindepräsident den ganzen Tag?

Grundsätzlich gibt es gewisse Hauptfunktionen, die ein Gemeindepräsident wahrnehmen muss. Dazu gehören das Vorbereiten und Leiten von Gemeinderatssitzungen, Bürgerversammlungen und Kommissionssitzungen. Beschlüsse aus diesen Sitzungen müssen aufbereitet und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Natürlich unterscheidet sich der Aufgabenbereich eines Gemeindepräsidenten von Gemeinde zu Gemeinde. Es spielt immer eine Rolle in welchen Gremien der Gemeindepräsident sitzt.

Sie sprechen die Unterschiede der Aufgabenbereiche an. Sind damit auch die Lohnunterschiede zu erklären?

Jede Gemeinde ist autonom was den Funktionsbereich des Gemeindepräsidenten angeht. In einigen Gemeinden übernimmt der Gemeindepräsident zugleich die Öffentlichkeitsarbeit, ist also Ansprechperson für die Medien, präsentiert Geschäfte der Öffentlichkeit und präsentiert die Gemeinde nach aussen. Es gibt Gemeindepräsidenten die in Gremien sitzen die Gemeinde übergreifend sind. In aller Regel ist der Gemeindepräsident auch der oberste Personalchef.

Übernimmt ein Gemeindepräsident mehr Aufgaben, bekommt er auch mehr Lohn…

Wie gesagt, kommt es darauf an, welche Beurteilung der Gemeinderat vornimmt. Der Gemeinderat entscheidet schliesslich, wie viel Lohn der Gemeindepräsident bekommt. Es gibt Gemeinden, in denen der Gemeinderat gewisse Aufgaben des Präsidenten übernimmt und dann auch entsprechend entschädigt wird. Es gibt verschiedene Komponenten die bei der Zusammensetzung des Lohns eine Rolle spielen. Das ist die Gemeindeautonomie – jede Gemeinde beurteilt für sich selbst, welches Pensum für den Präsidenten adäquat ist, welche Funktionen er wahrnehmen muss. Die Löhne sind nicht einfach so dahingestellt sondern haben ihren Grund. Deshalb kann man sie auch nicht einfach generalisieren.

Sie denken also, dass die Lohnstatistik nicht aufschlussreich ist?

Es fehlt, was hinter dem Lohn steckt, welche Aufgabenbereiche mit der Funktion als Gemeindepräsident verbunden sind und ob der Gemeindepräsident diese Aufgabenbereiche erfüllt und damit auch seinen Lohnverhältnissen entspricht.

Als Sie heute Morgen die Tabelle mit den verschiedenen Löhnen gesehen haben, wussten Sie über die Löhne Bescheid oder waren Sie erstaunt?

Man nimmt das zur Kenntnis.

Absolut keine Gefühle?

Da muss man ganz sachlich bleiben. Man tritt eine solche Funktion aus Überzeugung an, weil man dem Gemeinwesen etwas zurück geben will. Man möchte sich für die Bevölkerung einsetzen. Was ebenso wichtig ist wie der Lohn, ist die Aufgabenfülle, deren ein Gemeindepräsident nachgehen darf. Man hat die Möglichkeit mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und umzusetzen. Die Aufgaben lösen eine Begeisterungsfähigkeit aus, bei der der Lohn nur eine Komponente ist. Ich glaube nicht dass ein Gemeindepräsident dorthin geht, wo es den höchsten Lohn gibt.

Wie glauben Sie nehmen die Leute in der Gemeinde die Lohntransparenz auf?

Es ist sicher sachdienlich, dass die Gemeinden die Löhne transparent gemacht haben. Wie die Bevölkerung damit umgeht, ist schwierig zu sagen. Klar, braucht es Erklärungen und diese sind die meisten Gemeindepräsidenten bestimmt auch gewillt zu geben. Ich bin mir sicher, dass die Bevölkerung die Zusammensetzung des Lohnes verstehen kann.

Nochmals ganz kurz zu dieser Zusammensetzung des Lohnes – der Gemeindepräsident hat dabei nichts zu melden?

Nein, der Gemeinderat entscheidet unter Ausschluss des Gemeindepräsidenten über dessen Lohn. Ich gehe davon aus, dass er gewisse Lohnvorstellungen äussert, der Gemeinderat hat aber das Sagen.

