Was wollt ihr uns sagen, Imagine Dragons?

Als erstes hat die Band aus den USA ihr Titelbild geändert. Besser gesagt, sie haben ein schwarzes Bild als neues Titelbild ihrer Facebook-Seite gewählt. Seitdem postet die Band in regelmässigen Abständen Videos von Zeichnungen. Bezeichnet sind die Videos mit Ziffern, mittlerweile sind sie bei der Zahl 5 angelangt.

Die Fans macht dieses Rätselraten wahnsinnig. «Was wollt ihr uns damit sagen? Ich platze vor Neugier», schreiben viele in die Kommentare. Die meisten vermuten, die Zeichnungen haben etwas mit dem neuen Album der Imagine Dragons zu tun, das 2017 erscheinen soll. Die Veröffentlichung hat Billboard schon Mitte Januar bestätigt. Allerdings war da noch völlig unklar, wie das Album heisst und wann genau es kommen wird. Seit dem letzten Album der Imagine Dragons ist es zwei Jahre her. Damals veröffentlichten sie das erfolgreiche «Smoke + Mirror»-Album.

Die Band hält sich weiterhin bedeckt und schreibt kein einziges Wort auf ihre Seite. Das Video mit der Nummer 5 zeigt allerdings ein Wort, Believer, und dauert gerade mal 16 Sekunden. Ist das vielleicht der Album-Name? Oder der Titel des fünften Songs auf dem neuen Album? Niemand weiss so recht, was das soll.

Eine Entschlüsslerin scheint den Code geknackt zu haben. Die Pip-Töne in den Videos ergeben einen Morse-Code. Dieser ergibt die Worte: «Alle Objekte der selben Farbe.» Danach hat die Schnüfflerin die Objekte der selben Farbe in den Video gesucht und ihre Anfangsbuchstaben zusammengesetzt. Hat man alles analysiert, ergeben sich die Worte: «You made me a believer». Ist das der Titel des neuen Albums? Man darf gespannt bleiben.

Da aber nun alle Hinweise da sind, sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album der Imagine Dragons erhalten.

Ein Song ist nämlich bereits veröffentlicht, da er als Titelmusik für den Film «Passengers» fungiert. Der Song heisst «Levitate». Ob er aber auf dem neuen Album auch drauf sein wird, wird sich zeigen.

Die Band geht ausserdem diesen Sommer auf grosse Festivaltournee. In der Schweiz machen die Imagine Dragons unter anderem am «Moon and Stars» in Locarno Halt und auch am Gurtenfestival werden sie zu sehen sein. Auf dem Line-Up des OpenAir St.Gallen stehen sie (noch) nicht drauf.

Vor fast genau einem Jahr hat die Band ausserdem eine alleinstehende Single mit dem Namen «Roots» veröffentlicht.

(abl/enf)