Was wolltest du Contini schon immer fragen?

Das Debut von Giorgio Contini beim FC St.Gallen ist geglückt. Ein Sieg gegen Lausanne, ein Sieg gegen den FC Vaduz. Am Dienstagabend musste der neue Trainer dann die erste Niederlage mit seiner neuen Mannschaft einstecken.

Giorgio Contini hat mehrmals betont, er wolle den Spass und das Selbstvertrauen zurück in die Mannschaft bringen. Ausserdem sagte er, er kenne die Gegner in der Super League gut und werde sie auch weiterhin analysieren.

Nach drei Spielen ist es Zeit eine erste Bilanz zu ziehen und auch schon ein bisschen auf die kommende Saison zu blicken. Giorgio Contini kommt morgen Donnerstag zu FM1Today. In einem Livechat beantwortet er ab 09.45 Uhr eure Fragen. Was wolltet ihr schon immer vom Trainer des FC St.Gallen wissen? Jetzt habt ihr die Chance, eure Neugierde zu stillen.

Schreibt eure Frage in die Kommentare oder schickt sie uns via Mail an redaktion@fm1today.ch. Die Fragen werden dann dem neuen FCSG-Trainer dann am Donnerstag gestellt. Den Livechat könnt ihr am Donnerstag auf FM1Today.ch oder auf der FM1Today Facebook-Seite mitverfolgen.

(red)