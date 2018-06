Waschbär klettert in den USA auf UBS-Bürogebäude

Der Waschbär kletterte am Gebäude mehrere Etagen hoch. Er ruhte sich in einer Nische an der Aussenfassade aus. © AP Minnesota Public Radio/EVAN FROST

Ein Waschbär hat mit einer Kletteraktion an einem Bürogebäude in der Stadt St. Paul im US-Staat Minnesota Schaulustige fasziniert und Interesse in sozialen Medien erweckt. Zuschauer und Reporter beobachteten das Tier an der Fassade des UBS Tower am Dienstag.