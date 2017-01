Washington Capitals verhindern 17. Sieg von Columbus

Die Columbus Blue Jackets mussten erstmals seit Ende November und nach 16 Siegen in Folge wieder als Verlierer vom Eis © KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Die Columbus Blue Jackets verpassen den 17. Sieg in Folge und damit die Egalisierung des NHL-Rekords. Bei den Washington Capitals verlieren sie gleich mit 0:5.Nach 16 Siegen in Folge endete für die Columbus Blue Jackets im Verizon Center in der amerikanischen Hauptstadt die Siegesserie.