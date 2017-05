Bojan Bogdanovic von den Wizards behauptet im Kampf unter dem Korb den Ball für sich © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Die Washington Wizards besiegen die Boston Celtics in Spiel 3 der Playoff-Viertelfinals 116:89. In der Serie verkürzt Washington auf 1:2.Den Grundstein für den letztlich ungefährdeten Sieg legten die Wizards bereits im ersten Viertel, in dem sie 17 Punkte mehr erzielten als Boston.