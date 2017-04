Die Wohnung und der Keller wurden unter Wasser gesetzt. © Stapo SG

Am Montagmorgen ist in einer Wohnung an der Fuchsenstrasse in St.Gallen ein Abfallkübel in Brand geraten. Durch das Feuer schmolz eine Wasserleitung. Der Brand wurde dadurch gelöscht, dafür entstand ein Wasserschaden.