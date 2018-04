Am Samstagvormittag wollte eine Frau mit ihrem Auto über die Felsenaustrasse in die Ringstrasse fahren. Da die Felsenaustrasse zu dieser Zeit durch eine Bauabschrankung gesperrt war, versuchte die Frau ihr Auto zu wenden. Als sie rückwärts fuhr, übersah sie einen in der Wiese stehenden Hydranten und touchierte diesen mit dem Heck. Durch die Kollision brach ein am Hydranten angebrachter Aufsatz weg, wodurch das unter hohem Druck stehende Wasser auf die Felsenaustrasse spritzte.

(red.)