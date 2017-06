Stan Wawrinka will auf Rasen an seine gute Form auf Sandplatz anknüpfen © KEYSTONE/EPA epa/CAROLINE BLUMBERG

Am ATP-Rasenturnier von Queen’s in London ist Stan Wawrinka als Nummer 2 hinter Andy Murray gesetzt. Wawrinka spielt zuerst gegen den Spanier Feliciano Lopez, die Weltnummer 33. Lopez bestritt am Sonntag den Final in Stuttgart gegen den Franzosen Lucas Pouille.