Jubelt er im Juli auch in Gstaad? Der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka hat sich für das J. Safra Sarasin Swiss Open eingeschrieben © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Stan Wawrinka kehrt erstmals nach fünf Jahren ans ATP-Turnier in Gstaad zurück. Der dreifache Grand-Slam-Champion, der derzeit verletzt ist, will zum insgesamt elften Mal am J. Safra Sarasin Swiss Open teilnehmen. Die diesjährige Ausgabe findet vom 21. bis 29. Juli statt.