Wawrinka trifft beim Saisonauftakt auf Troicki

Viktor Troicki ist der erste Gegner von Stan Wawrinka in der neuen Saison © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Stan Wawrinka bestreitet sein erstes Spiel in der neuen Saison gegen Viktor Troicki. Der Serbe setzt sich am ATP-Turnier in Brisbane in der 1. Runde gegen den Japaner Yoshihito Nishioka durch.