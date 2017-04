Stan Wawrinka startet am Mittwoch in Monte Carlo in die Sandplatzsaison © KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Stan Wawrinka startet am Mittwoch in die Sandsaison. Der Gegner des Romands beim Masters in Monte Carlo heisst Jiri Vesely. Der Tscheche setzte sich in der 1. Runde des Masters-Turniers in Monte Carlo im Linkshänder-Duell 7:6 (7:3), 6:3 gegen den Deutschen Mischa Zverev (ATP 35) durch.