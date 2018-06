Wawrinkas Spiel der verpassten Chancen

Stan Wawrinka verlor gegen den Weltranglisten-13. Sam Querrey 5:7, 7:6, 1:6. Im ersten Satz vergab der Waadtländer beim Stand von 5:4 und Aufschlag des als Nummer 5 gesetzten Amerikaners nicht weniger als sieben Satzbälle.

Den zweiten Durchgang holte sich Wawrinka nach zuvor vergebenem Satzball immerhin im Tiebreak mit 7:3. Den entscheidenden Satz jedoch gab der Schweizer, der in der Weltrangliste nur noch die 261. Position einnimmt, in nur 25 Minuten ab. In den letzten fünf Games kam Wawrinka zu keinem einzigen Spielball mehr.

(SDA)