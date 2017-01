Eigenen Betrieb ausgeraubt

In der Seegemeinde Magadino TI, nur wenige Kilometer von der Landesgrenze entfernt, erfolgte der Raubüberfall auf die Tankstelle und Wechselstube (Archivbild). © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Zwei Männer haben im Sommer 2016 eine Tankstelle und eine Wechselstube in Magadino TI überfallen. Was nun bekannt wird: Einer der beiden Täter war in der Wechselstube angestellt.