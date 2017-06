Wecker klingelt seit 13 Jahren in der Wand

«Ich wollte den Wecker mit einer Schnur in die Wand herablassen um damit herauszufinden wo ich ein Loch bohren muss», erklärt Jerry Lynn. Sein einst geistreicher Einfall sei aber misslungen. Das Seil sei gerissen und jetzt habe er das Geschenk: «Ich hoffte, dass die Batterie des Weckers nach einigen Monaten den Geist aufgibt – das war im September 2004.» Seit da piept der Wecker munter in der Wand weiter – unerreichbar für Lynn. Auch seine Frau Sylvia hat sich mittlerweile an das Piepen gewöhnt: «Es beginnt mit einem leisen Piepen und wird dann immer lauter, das verwirrt manche Gäste.» Die kuriose Geschichte aus dem Bundesstaat Pennsylvania sorgt im Social Web für Lacher.

Jerry Lynn könnte den Wecker aus der Wand montieren. Da er aber nicht genau weiss, wo sich der Wecker in der Wand befindet, lässt er den Wecker lieber täglich abends um 19 Uhr klingeln: «Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt…» Ebenso könne es ja am nächsten Tag zu Ende sein und dann wäre der Aufwand viel zu kostspielig.

(rar)