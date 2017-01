WEF: Ausnahmezustand am Airport Altenrhein

«Das ist die beste Woche im Jahr», sagt Thomas Mary, Mitglied der Geschäftsleitung und Pressesprecher des Airports Altenrhein, am Dienstagmorgen bei einem Journalisten-Rundgang über den Flugplatz. Normalerweise seien es wöchentlich zwei bis drei Business-Jets, die den St.Galler Flughafen anfliegen, während des WEFs zähle man 300 bis 400 Stück. «Da geht einem das Herz auf», sagt der Sprecher voller Begeisterung.

Jets mit luxuriösem Innenleben

Seit drei Jahren fungiere man nun als offizieller WEF-Flughafen. Während dieser Zeit habe die Flugzeug-Frequenz extrem zugenommen. «Das Personal muss Zusatzschichten schieben, Büroangestellte helfen an der Front mit», berichtet Thomas Mary. Er selber habe schon in einige Jets hineinsehen dürfen. «Viele sind äusserst feudal ausgestattet. Sie verfügen über ein Sofa und einen Fernseher. In einem solchen Flugzeug hätten normalerweise 50 Personen Platz, hier fliegen rund zehn mit.»

Paradies für Plane-Spotter

Hermann Bigler ist pensioniert und am Airport Altenrhein ein Stammgast. Mit seinem Sohn Carlos ist er am Dienstag hergekommen, um die vielen Bewegungen auf dem Flugplatz zu beobachten. Die beiden Plane-Spotter sind mit einem Fliegerfunk und einem Tablet inklusive Timetable ausgestattet, um keine grosse Maschine zu verpassen. «Vorhin ist ein Global Express aus Moskau gelandet. Das ist eines der grössten Business-Flugzeuge überhaupt. Ich glaube, nur etwa vier Personen sind ausgestiegen», sagt Hermann Bigler.

Wladimir Klitschko gesichtet

«Wir merken ganz klar, dass derzeit das WEF stattfindet. Von früh bis spät läuft der Betrieb auf Hochtouren», sagt Rico Mäder. Er ist der Chef des Restaurants Cockpit am Airport Altenrhein. Das ganze Team sei gefordert. «Wir freuen uns sehr. Schliesslich kommen Leute her, die sonst nicht hier sind und wir können Werbung machen.» Bereits zehn Jahre arbeitet Mäder im «Cockpit». Viel Zeit habe er nicht, rauszuschauen und dabei Schauspieler und Politiker zu sichten. «Einige Schweizer Politiker und Wladimir Klitschko sind mir aber nicht entgangen.»

Flugplatz Altenrhein, eine «Bäbistube»

Ein pensionierter Gast im «Cockpit» sagt: «Es ist schön, dass man nicht weit fahren muss, um die neusten Flugzeugmodellen zu sehen.» Er geniesse die Abwechslung vom Alltag in vollen Zügen. Seine Ehefrau ergänzt: «Im Vergleich zu Kloten habe ich jeweils das Gefühl, Altenrhein sei eine ‹Bäbistube›.» «Vielleicht treffen wir ja noch Frau Merkel», sagt eine andere Besucherin und lacht. Sie komme jeweils gerne mit ihrem Ehemann und der Enkelin nach Altenrhein.

Auch eine Mutter ist mit ihrem Baby zum St.Galler Flughafen gereist. «Der Kleine guckt gerne Fliegern nach und ich selber interessiere mich auch sehr dafür. Bislang haben wir einen People-Linienflieger und einen Helikopter gesehen, ich hoffe, es folgt noch mehr.»

Teamgeist als Highlight

Dafür, dass auf dem Flugplatz alles nach Plan läuft, ist Ramp-Chef Toni Winet zuständig. «Wir parkieren und verschieben die Flugzeuge und sorgen für einen reibungslosen Gepäckumschlag.» Das WEF sei erfahrungsgemäss «eine ganz andere Geschichte» als der Rest vom Jahr. «Manche arbeiten täglich bis zu 13 Stunden, andere Temporäre haben bei ihrem anderen Arbeitgeber Ferien genommen, um dabei zu sein.» Die Kollegialität innerhalb des Teams und die Gespräche mit den Passagieren seien es, welche die Arbeit zu etwas ganz Besonderem machen. «Das ist für mich fast interessanter als die Fliegerei selber.»

