Wegen Kälte Freiluftveranstaltungen zu Silvester in Kanada abgesagt

Da tut das Atmen weh: In Teilen Kanadas ist es bis zu minus 50 Grad kalt. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP The Canadian Press/AARON LYNETT

Angesichts der eisigen Kälte mit Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius haben die Behörden in Kanada zahlreiche Freiluftveranstaltungen abgesagt. In der Hauptstadt Ottawa wurden mehrere Neujahr-Shows gestrichen, wie am Freitag bekannt gegeben wurde.