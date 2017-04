Wegen Schnee: Chaos auf Teufener Strasse

Auf der Teufener Strasse staut es (Stand: 6.40 Uhr). © Screenshot mydrive.tomtom.com

Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht auf Mittwoch und der rutschigen Strassenverhältnisse hat sich auf der Teufener Strasse in St.Gallen, Höhe Hochwacht, stadteinwärts ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Zusätzlich krachte ein Bus in einen Kandelaber. Niemand verletzte sich, es entstand Sachschaden.