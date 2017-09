Wegen Wein: Staatsempfang für St.Galler

«Ich fühlte mich wie im falschen Film, als ich in Georgien ankam», sagt der St.Galler Eventmanager Lukas Hofstetter. Er musste überstürzt aufbrechen, seine Freunde hatten eine Reise nach Georgien mit anschliessender Weindegustation geplant. «Ich hatte nur ein einziges Hemd dabei, weil ich dachte, es werde eine gemütliche Sache.» Doch der St.Galler erlebte sein blaues Wunder.

Von der Schnapsidee zum Import

Doch von Anfang an: «Es war am St.Gallerfest vor zwei Jahren», sagt der 38-Jährige. Hofstetter zog mit einer bunt durchmischten Gruppe von Leuten durch die Gassen von St.Gallen. «Darunter waren auch Leute, die das MBA an der Hochschule St.Gallen gemacht hatten.» Der 38-jährige kann sich nicht mehr genau erinnern, wie viele Biere und Schnäpse im Spiel waren, als die Gruppe irgendwann auf das Thema Wein zu sprechen kam. Einer aus der Gruppe habe erzählt, dass Georgien über die älteste Weintradition der Welt verfüge. Älter als beispielsweise Italien oder Frankreich. In der Schweiz kenne allerdings niemand diesen Wein und kaufen könne man ihn natürlich auch nicht. «Wir haben uns dann kurzfristig und bierselig entschieden, das zu ändern. Glaube ich», sagt Hofstetter und lacht. Er könne sich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was an diesem Abend alles entschieden wurde.

Ein Staatsempfang für einen Weintrinker

«Im März vor einem Jahr rief mich dann ein Freund an», sagt Hofstetter. Er habe alles abgeklärt und organisiert, um innert Monatsfrist nach Georgien zu fliegen. Hofstetter hatte das Ganze aber schon länger wieder vergessen: «Ich musste dann, obwohl ich eigentlich viel zu tun hatte, völlig überstürzt nach Georgien reisen.» So packte der Eventmanager alles, was man für eine entspannende, viertägige Weinreise eben so braucht: «Legere Kleidung, bequeme Schuhe und Windjacke.» Dumm nur: Als der völlig underdressede Hofstetter nach elf Stunden Flug endlich in Tiflis ankam, wartete auf ihn ein Staatsempfang. «Es war unglaublich: Limousinen, Secret Service, Aussenministerium, Dolmetscher.» Am nächsten Morgen wurde der Eventmanager von seinem Hotel abgeholt. Und zwar vom Ministerpräsidenten der Region Südossetien höchstpersönlich.

Der unscheinbare Festbruder

Die nächsten vier Tage waren für Hofstetter ein süffiger Spiessrutenlauf. Er musste von Weinkeller zu Weinkeller, von Büro zu Büro. Offices, Business-Lunches, z’Mittag im Golfklub. Ständig wurde Wein degustiert und mit hohen Tieren aus Wirtschaft und Politik gut gegessen. «Mit so einem Programm hätte ich nicht gerechnet. Darum habe ich auch nur ein Hemd von zuhause mitgenommen. Das habe ich dann jeden Abend vom Hotelpersonal aufs Neue reinigen und bügeln lassen», sagt Hofstetter und lacht. Aber wieso wird ein St.Galler Eventplaner, der nur ein bisschen Wein importieren wollte, feierlich vom Staat empfangen? «Es stellte sich heraus, dass der Typ, mit dem wir am St.Gallerfest abgestürzt waren, in Wahrheit der Sohn des georgischen Ex-Aussenministers war. Dieser habe nach dem St.Gallerfest alle möglichen Strippen gezogen und Beziehungen spielen lassen.

Weindegustation à la Güterbahnhof

«Der georgische Wein ist etwas ganz Spezielles. Er wird noch immer so hergestellt wie vor 8000 Jahren», erklärt Hofstetter. Der Wein habe eine ganz spezielle, orange Farbe. «Sie gilt als die ‘vierte’ Farbe, neben rosé, weiss und rot.» Beim uralten georgischen Verfahren werden in Europa unbekannte Trauben samt Schale, Kernen und Stielen vergoren. «Das gibt dem ‹Orange Wine› einen ganz speziellen Geschmack», sagt Hofstetter. In Paris und Berlin sei der Trendwein bereits angekommen. In der Schweiz kenne man ihn noch kaum. Hofstetter und seine Crew sind die einzigen, die original georgischen Wein importieren.

Wer einmal georgischen Wein probieren möchte, kann dies heute Freitag und übermorgen Sonntag bei einem von Lukas Hofstetter organisierten Rampenverkauf beim Kugl in St.Gallen tun.

