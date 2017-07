Wegen Zigarette in Strassenlampe geprallt

Das Auto erlitt beim Unfall Totalschaden © Kantonspolizei St.Gallen

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 35-jähriger Mann in Oberriet mit seinem Auto von der Strasse abgekommen, weil er eine Zigarette aus der auf dem Beifahrersitz liegenden Packung nehmen wollte. In der Folge prallte er in eine Strassenlampe.