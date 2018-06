Wegweisender Match für Schweden

Schweden mit Emil Forsberg will wieder einmal siegreich in eine WM starten © KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI

Die Schweden bestreiten in der Gruppe F einen wegweisenden Match. Gegen Südkorea müssen sie in Nischni Nowgorod (14.00 Uhr) wohl gewinnen, um in der Poule mit Deutschland und Mexiko weiterzukommen.