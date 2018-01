Weihnachts-Nachwuchs bei den Schimpansen im Basler Zoo

In der Nacht an Weihnachten kam im Basler Zolli ein Schimpansen-Weibchen zur Welt. © zvg/Zoo Basel

Ein Schimpansen-Mädchen ist in der Nacht auf den 26. Dezember 2017 im Zoo Basel auf die Welt gekommen. Mutter von Obuasi ist die 42-jährige Xindra. Xindra gehört zu den zehn ältesten Schimpansenweibchen, die in Zoos je Nachwuchs hatten, wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilte.