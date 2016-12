Weihnachtsgeschichte? Keine Ahnung…

Auf dem Weihnachtsmarkt in St.Gallen stimmt man sich bei einem Glühwein oder einem Punsch auf das bevorstehende Fest ein. Doch nicht alle, die her kommen, sind entspannt und voller Vorfreude. Und einige wissen gar nicht, worauf sie sich da überhaupt freuen. Gestern waren die Kinder dran, die wussten ganz schön viel. Heute müssen die Erwachsenen nachlegen.

Wir feiern – aber warum eigentlich?

Dass wir an Weihnachten feiern, das ist allen Leuten auf dem Weihnachtsmarkt bewusst. An Heiligabend im engeren Kreis, an Weihnachten dann mit der gesamten Familie, sagen viele. Doch den Hintergrund von Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte, diese kennen längst nicht alle. «Was ist denn das für eine blöde Frage? Ich weiss es schon, aber das sage ich Ihnen sicher nicht», meint eine ältere Dame. Ein junger Mann gibt sein Unwissen offen zu. «Keine Ahnung, wirklich. Vielleicht irgendein Brauch, hängt wahrscheinlich mit dem Christkind zusammen», sagt er. Viele Erwachsene wissen aber doch, dass wir an Weihnachten die Geburt Jesu feiern – auch, wenn erst nach einem Moment des Nachdenkens.

Die Erwachsenen sind auch immer so im Stress…

«Ich bin noch gar nicht entspannt, sondern noch völlig im Stress», sagt eine Frau und huscht schnell weiter. Das Essen ist noch nicht organisiert, von den Geschenken will sie gar nicht erst anfangen. Andere wissen schon ganz genau, was sie wann noch zu tun haben. «An Heiligabend gibt es Gänsebrüstchen an einer Orangensauce», sagt eine Lehrerin aus Uster. Sie ist mit der Weihnachtsvorbereitung schon durch. Auch ein älterer Herr aus St.Gallen geht es dieses Jahr entspannt an. «Ich habe morgen und übermorgen frei, da erledige ich noch das eine oder andere», sagt er. Trotzdem rennt er schnell weiter, seine Frau braucht noch «gschwind» etwas. Kein Wunder, dass man bei dem ganzen Weihnachtsstress den Sinn hinter dem Fest vergisst…

