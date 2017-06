Weinfelden hat jetzt eine eigene Hymne

In Siegershausen will er bei keiner «pfuuse», in Tägerwilen möchte er nicht verweilen, in Frauenfeld wollen sie nur an sein Geld und in Amriswil kiffen sie zu viel. Der Thurgauer Musiker Manfred Fries alias «Dä Brüeder vom Heinz» weiss genau, weshalb für ihn nur Frauen aus Weinfelden in Frage kommen. «Wyfelde, isch für mich de richtig Platz. Denn in Wyfelde find ich min goldige Schatz», trällert er in seinem neuen Song «Wyfelde» aus dem im April getauften Album «Coole Hund».

«Dä Brüeder vom Heinz» beschreibt seine Musik als groovig und popig, manchmal sei sie auch sanft und verträumt. «Die Zeit ist reif für echte Thurgauer Popmusik», ist er überzeugt.

Auf Facebook kündigte Fries bereits drei Tage vor der Veröffentlichung des «Wyfelde»-Videos an, der Kanton Thurgau könnte «zum ersten Mal in seiner Geschichte von einem Musik-Skandal erschüttert werden». In seinem eigens kreierten Artikel entschuldigt er sich bei der weiblichen Bevölkerung aus den im Song vorkommenden Gemeinden. «Ich wollte doch nur meine Liebe zu Weinfelden in spassiger Form besingen!»

Es habe eine Weile gedauert, bis er «Wyfelde» habe veröffentlichen können, postete «Dä Brüeder vom Heinz» ausserdem auf Facebook. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe das Video zuerst prüfen müssen, so die Behauptung des Musikers. Die Behörden hätten schliesslich entschieden, das kontroverse Video sei unbedenklich und dürfe veröffentlicht werden. Man merkt, Manfred Fries nimmt sich selber nicht allzu ernst.

Es ist nicht das erste Mal, dass «Dä Brüeder vom Heinz» mit einem seiner Songs auffällt. Mit «Fitti Manne» wollte er 2016 am Eurovision Song Contest teilnehmen (FM1Today berichtete). Schwer verständlich, warum es nicht geklappt hat… 😉

(red.)