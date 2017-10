Weinstein aus US-Filmakademie ausgeschlossen

Nach zahlreichen Vorwürfen gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung hat die US-Filmakademie die Reissleine gezogen und den Filmproduzenten ausgeschlossen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA POOL/GUILLAUME HORCAJUELO / POOL

Der in einen Sexskandal verwickelte Filmproduzent Harvey Weinstein ist aus der US-Filmakademie ausgeschlossen worden. Das teilte die für die Oscar-Verleihung zuständige Akademie am Samstag nach einer Sitzung ihres 54-köpfigen Vorstands in Los Angeles mit.