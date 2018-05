Weinstein von Grand Jury wegen Vergewaltigung angeklagt

Harvey Weinstein stellte sich am Freitag in New York der Polizei. Er ist nach Zahlung einer Millionen-Kaution wieder auf freiem Fuss. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (66) ist am Mittwoch von einer Grand Jury in New York wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das Gremium wirft dem Filmproduzenten Vergewaltigung und erzwungenen Oralsex vor.