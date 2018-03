«Weiss noch nicht, wie es weitergeht»

Max Eichenberger/Tagblatt

«Arbon brennt! Schon wieder brennt es auf dem Saurer-Areal!», schrieben Arboner am Samstagabend auf Facebook. Bilder von lodernden Flammen aus einer Fabrikhalle machten die Runde. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte den Brand schliesslich löschen.

Texildruckfirma von Brand betroffen

Eigentümerin des grossen Backsteingebäudes ist die HRS Investment AG. Vor dem Umzug nach Steinach war die Firma Trunz dort eingemietet gewesen. Das Gebäude wird durch verschiedene Gewerbebetriebe genutzt. Hauptbetroffen ist die TDS Textildruck Arbon GmbH, die im Siebdruckverfahren hochwertige Textilien herstellt. In jenem Bereich der Halle dürfte der Brand ausgebrochen sein. Dort kommen beim Produktionsprozess an den bis zu sechzig Meter langen Drucktischen unter anderem auch Farbstoffe und Hilfsmittel zum Einsatz.

Eigentümer muss sich ein Bild des Schadens machen

«Im Moment weiss ich noch nicht, wie es weitergeht», sagt Martin Schlegel, Inhaber der hauptbetroffenen TDS Textildruckerei Arbon GmbH. Er müsse sich erst ein Bild verschaffen. Die Feuerwehr habe eine «Wahnsinnsarbeit» geleistet, zollt er ihr grosses Lob. Es hätte viel schlimmer kommen können: «Es hat viel Holz im Gebäude.» Glück im Unglück: «Die Brandschäden scheinen weniger gross als befürchtet.» Auf Spekualtionen bezüglich möglicher Brandursachen will er sich nicht einlassen. Die Arbeit überlasse er den Ermittlern, sagt Schlegel.

Feuerwehrler retteten alte Feuerwehrautos

Rechtzeitig konnten einige in der Halle eingestellten Fahrzeuge in Sicherheit gebracht werden. «Um 22.50 Uhr erhielt ich von privater Seite einen Anruf, die Halle brenne», sagt Thomas Kugler, Inhaber der gleichnamigen Transportfirma. Fünf Fahrzeuge fuhr er daraufhin aus der Halle. Der Feuerwehrverein selber brachte zwei dort eingestellte Veteranen («Louise» und einen alten OM-Saurer-Mannschaftstransporter) in Sicherheit.

Vereinte Kräfte löschten Brand

Zum dritten Mal in den letzten zwölf Jahren wütete am späten Samstagabend im «Saurer WerkZwei» ein Brand (FM1Today berichtete). Nach der verheerenden Feuersbrunst vor gut fünf Jahren brach das Feuer diesmal in der ehemaligen Saurer-Webmaschinenmontagehalle aus. Gegen 22.45 Uhr war der Alarm eingegangen. Minuten später war die Stützpunktfeuerwehr Arbon vor Ort. Unterstützung kam bald danach von der Amriswiler Feuerwehr.

Mit vereinten Kräften gelang es, das Feuer, das vermutlich auf dem oberen Boden des langen Backsteingebäudes ausgebrochen war, einzudämmen und binnen einer guten halben Stunde unter Kontrolle zu bringen. Sechs Meter waren die Flammen auf einer Länge von rund 30 Metern durch das Dach in den Nachthimmel hochgeschossen. Von beiden Seiten hatten die beiden Wehren über ihre Tanklöschfahrzeuge mit ausgefahrenen Drehleitern das Feuer bekämpft.

Keine Verletzten bei Brand

Personen kamen beim Brand auf dem ehemaligen Saurer-Areal gemäss der Kantonspolizei Thurgau keine zu Schaden. Vorsorglich waren aber der Rettungsdienst und ein Funktionär des Amtes für Umwelt aufgeboten worden. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Grossfeuer, welches das ganze 190 Meter lange Gebäude erfasst hätte, verhindert werden.

