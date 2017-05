Weisser US-Polizist nach Schüssen auf Schwarzen gesucht

Der weisse Polizist hatte Ende April mehrere Schüsse in ein mit Jugendlichen besetztes Auto abgefeuert und den 15-jährigen Jordan Edwards dabei tödlich verletzt.

Laut der «Dallas Morning News» waren der Polizist und ein Kollege nach einem Hinweis im Einsatz, dass Jugendliche unerlaubt Alkohol tranken. Jordan und vier Freunde stiegen in ihr Auto, nachdem in der Nähe Schüsse zu hören waren. Oliver schoss mit einem Gewehr in den Wagen und traf Jordan Edwards in den Kopf.

Dem Zeitungsbericht zufolge hatte die Polizeibehörde zunächst erklärt, Oliver habe geschossen, weil das Polizeiauto im Rückwärtsgang auf ihn zufuhr. Auswertungen von Körperkameras ergaben dem Bericht zufolge dann jedoch, dass das Auto von Oliver weg fuhr, als er die tödlichen Schüsse abfeuerte.

Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze hatten in den vergangenen Jahren in den USA wiederholt für Empörung und Aufruhr vor allem in der afroamerikanischen Bevölkerung gesorgt.

