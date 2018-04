Weisses Haus bremst bei neuen Sanktionen gegen Russland

Noch keine zusätzlichen Sanktionen gegen russische Unternehmen: Das Weisse Haus überprüft derzeit die das Vorgehen. © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

Das Weisse Haus hat neue Sanktionen gegen Russland wegen des mutmasslichen Giftgaseinsatzes in Syrien offenbar ausgebremst. Die Situation werde bewertet, «im Moment haben wir noch nichts anzukündigen», sagte Sprecherin Sarah Sanders am Montag (Ortszeit) in Washington.