Weissrussin Sasnowitsch vor Fedcup-Halbfinal in Topform

Wegen Alexandra Sasnowitsch blickt das Fedcup-Team dem Halbfinal von nächster Woche in Minsk mit gemischten Gefühlen entgegen. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Eine Woche vor dem Fedcup-Halbfinal Weissrussland – Schweiz in Minski stiehlt eine Weissrussin den Schweizerinnen die Show. Alexandra Sasnowitsch steht am WTA-Turnier in Biel in den Halbfinals. Die 23-jährige Minskerin musste vor einer Woche die Qualifikation überstehen, um ins Hauptfeld zu kommen.