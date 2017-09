Weissrussisches Roulette des Davis-Cup-Gegners

Auch bei Severin Lüthi sorgt der erste öffentliche Auftritt des Davis-Cup-Gegners in Biel für Verwunderung. © KEYSTONE/Alexandra Wey

Weissrussland tritt am Freitag in Biel womöglich ohne seine Nummer 1 Jegor Gerassimow zum Auf-/Abstiegsplayoff gegen die Schweiz an.