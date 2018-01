Weitere Bilanzen von Steinhoff-Gesellschaften in Prüfung

Der Bilanzskandal um Steinhoff weitet sich aus. (Im Bild Möbel der Schweizer Conforama, die zum Konzern gehört). © Presseportal Conforama

Der Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff weitet sich aus. Nun stehen auch Bilanzen von Gesellschaften aus dem Jahr 2015 auf dem Prüfstand und müssen angepasst werden. Dies teilte Unternehmen am Dienstag am niederländischen Sitz in Stellenbosch mitteilte.