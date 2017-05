Sängerin Christina Aguilera tauscht das Mikrofon gegen die Kamera und spielt im Streifen "Zoe" mit. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ABDELJALIL BOUNHAR

Die US-Sängerin Christina Aguilera will erneut vor die Filmkamera treten. Nach ihrer Rolle in dem Musicalfilm «Burlesque» (2010) hat sie den Zuschlag für die Science-Fiction-Romanze «Zoe» erhalten, wie «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten.