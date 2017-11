Die Utah Jazz bezogen gegen die Minnesota Timberwolves eine weitere Heimniederlage © Keystone/AP/Rick Bowmer

Die Utah Jazz und Thabo Sefolosha kassieren in der NBA eine weitere Niederlage. Gegen die Minnesota Timberwolves verlieren die Jazz zuhause in Salt Lake City 98:109.Die Entscheidung in der Partie war bereits früh gefallen.