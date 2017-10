Henri Laaksonen in Basel weiterhin glücklos. © Keystone/PPR/Kurt Schorrer

Henri Laaksonen kann an den Swiss Indoors in Basel nicht gewinnen. Der 25-jährige Schaffhauser verliert in der 1. Runde gegen den 20-jährigen Kroaten Borna Coric 7:6 (10:8), 1:6, 3:6.