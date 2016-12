Weitere Syrien-Resolution im UNO-Sicherheitsrat

Syrischer Soldat kontrolliert eine Strasse im Osten Aleppos: Während die Waffenruhe in Syrien weitgehend hält, hat Russland einen Resolutionsentwurf über Gespräche für einen Friedensplan in den UNO-Sicherheitsrat eingebracht. © KEYSTONE/EPA/STR

Der UNO-Sicherheitsrat will am Samstag über eine Resolution zur bereits in Kraft getretenen Feuerpause und Gespräche über einen Friedensplan in Syrien abstimmen. Das sagte Russlands UNO-Botschafter Witali Tschurkin am Freitag in New York.