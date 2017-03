Weitere US-Staaten kündigen Klagen an

Trumps Feindbild: Washingtons Staatsanwalt Ferguson hat erneut angekündigt, gegen den Einreiseverbotserlass des US-Präsidenten zu klagen - gemeinsam mit weiteren Staaten. © KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON

In den USA wächst der juristische Widerstand gegen das neue Einreiseverbot von Präsident Donald Trump. Die Bundesstaaten Washington und New York kündigten am Donnerstag Klagen an.