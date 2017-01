Weitere Vergrösserung von Google in Zürich

Google eröffnet seine neuen Büros in der Zürcher Sihlpost, die auch wieder spielerische Details aufweisen. So gibt es beispielsweise im Restaurant Schachtische. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Google expandiert in Zürich weiter. In einem ersten Schritt hat der Suchmaschinengigant am Dienstag neue Büros in der historischen Sihlpost eröffnet. Dort finden rund 300 Angestellte Platz. Langfristig sollen bis zu 5000 Arbeitsplätze in der Limmatstadt angesiedelt werden.