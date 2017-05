Weiterer Kahlschlag bei Charles Vögele

Bei Charles Vögele Schweiz gibt es weitere 160 Entlassungen. © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die neuen italienische Besitzer von Charles Vögele machen die Logistik in Pfäffikon SZ und Freienbach SZ überflüssig. Charles Vögele bestätigte am Mittwoch den Abbau von weiteren rund 160 Stellen in der Logistik.