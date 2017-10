Weiterer Schritt zu den Saurer-Wohnungen

Östlich des Projektes «Wohnen am Park» soll ein Wohn- und ein Geschäftsgebäude am neuen Saurerplatz entstehen. Die HRS hat dafür ein Baugesuch eingereich, die Kosten werden auf 28 Millionen Franken geschätzt.

Das HRS-Projekt besteht aus zwei Gebäudeteilen: Die rund 1400 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss können als Ganzes oder für kleinere Gewerbeflächen genutzt werden. «Es eignet sich als Supermarkt oder Fitnessstudio. Oder auch für kleinere Verkaufsflächen oder einen Gastronomiebetrieb», heisst es. In den drei darüber liegenden Obergeschossen sind 1,5- bis 3,5-Zimmer-Mietwohnungen geplant.

Im hinteren Gebäudeteil befinden sich 5,5-Zimmer-Maisonettewohnungen «im Stil von Reihen-Einfamilienhäusern».

Die Bauarbeiten zur zweiten Phase des Projekts «Wohnen am Saurerplatz» starten im Frühjahr 2018. In der ersten Etappe wurde «Wohnen am Park» in Angriff genommen, die Mietwohnungen werden in rund einem halben Jahr fertig gebaut sein.

Östlich des geplanten Projekts entsteht derzeit der Saurerplatz. Er erhält eine grosse Freifläche für kulturelle Veranstaltungen oder einen Marktbetrieb.

