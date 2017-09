Weiterer Verwaltungsrat verlässt den FCSG

Schönenberger habe den Verwaltungsrat an seiner jüngsten Sitzung von gestern Dienstag informiert, dass er sich an den nächsten Generalversammlungen der FC St. Gallen Event AG und der FC St. Gallen AG nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird, teilt der FC St.Gallen am Mittwochabend mit. Schönenberger ist seit 2009 Verwaltungsrat beim FC St.Gallen.

Ungeachtet dessen bleibe Martin Schönenberger jedoch Präsident der Sponsorenvereinigung DienstagsClub sowie Präsident des Organisationskomitees der Nacht des Ostschweizer Fussballs.

Über die Gründe, weshalb sich Martin Schönenberger nicht mehr zur Wiederwahl stellt, steht in der Mitteilung des FC St.Gallen nichts. Beim FCSG war bis jetzt niemand für einen Stellungnahme erreichbar.

Nach den Abgängen von Michael Hüppi und Pascal Kesseli letzte Woche bleiben damit nur noch vier von bislang sieben Verwaltungsräten übrig: Präsident Stefan Hernandez, Sascha Roth, Ferruccio Vanin und Brigitta Mettler.

(uli)