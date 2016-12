Weiterer Waldbrand bricht im Calancatal bei Braggio aus

Der Brand in Braggio brach in den frühen Abendstunden am Mittwochabend aus. © Lesereporter

Nach den Bränden im Misox und in der Leventina ist am Mittwochabend ein weiterer Brand ausgebrochen: Gemäss Kantonspolizei Graubünden steht im Calancatal in der Nähe des Dorfes Braggio eine Fläche von rund 200 auf 300 Meter in Brand. Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Kantonspolizei wird im Verlaufe des Morgens informieren.