Weiterhin keine Mehrheit für Glyphosat-Zulassung ab 2018

Kein Entscheid in der EU zu Glyphosat: Bei einer Abstimmung im zuständigen Gremium hätten sich die Experten der EU-Staaten am Donnerstag in Brüssel nicht auf eine Verlängerung der Glyphosat-Lizenz einigen können, heisst es aus EU-Kreisen. © KEYSTONE/EPA DPA/CARSTEN REHDER