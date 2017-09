Weltausstellung Expo in Astana endet

Der Schweizer Pavillon an der Expo in Astana. Diese ist nach rund drei Monaten zu Ende gegangen. (Archiv) © KEYSTONE/DFAE/PRS

Die internationale Ausstellung Expo in der kasachischen Hauptstadt Astana hat nach offiziellen Angaben in drei Monaten etwa 3,9 Millionen Besucher angezogen. Die erste Ausstellung dieser Art in der früheren Sowjetunion ging am Sonntag feierlich zu Ende.